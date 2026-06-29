Prosegue il percorso di “Opera Paese“, il progetto espositivo nato nell’ambito di Archivio Atena, l’archivio di comunità promosso dal Comune di Atena Lucana e finanziato dal Ministero della Cultura attraverso il Bando Borghi DEL PNRR, che negli ultimi cinque anni ha trasformato la memoria della comunità in un grande laboratorio di ricerca, arte contemporanea e partecipazione.

Dopo l’inaugurazione della mostra diffusa nel centro storico di Atena Lucana, sabato la Certosa di San Lorenzo di Padula ha ospitato un nuovo e significativo appuntamento del progetto con l’apertura della mostra Archivio Atena 2021-2026. La conferenza inaugurale si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco di Atena Lucana, Luigi Vertucci, seguiti dall’intervento del direttore artistico Alessandro Imbriaco che ha illustrato il percorso culturale e scientifico che ha dato vita al progetto.

La mostra alla Certosa di Padula nasce dalla volontà di dare una forma fisica e consultabile a una parte consistente dell’archivio digitale prodotto da Archivio Atena. In questi anni il progetto ha raccolto e generato oltre diecimila fotografie, nate dall’incontro tra archivi familiari, residenze artistiche, ricerche sul territorio e produzioni contemporanee. La scelta espositiva privilegia la quantità, la continuità e la struttura dell’archivio, facendo emergere la relazione tra i singoli progetti e il sistema più ampio che li contiene.

Il lavoro è composto da 2200 fotografie, da 20 scatole, ciascuna contenente poco più di cento fotografie. Le immagini sono state uniformate per formato e tipologia di stampa, quindi montate su cartoncino secondo un criterio che richiama i positivi cartonati dell’Archivio del Ministero della Pubblica Istruzione conservati presso l’ICCD. Questa forma di montaggio trasferisce una produzione nata digitale dentro una grammatica materiale riconoscibile, fatta di carte, supporti, sequenze, scatole e possibilità di consultazione. La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

“Archivio Atena è il risultato di un investimento culturale che guarda al futuro senza perdere il legame con la propria identità. Abbiamo scelto di valorizzare la memoria della nostra comunità trasformandola in una risorsa condivisa, capace di coinvolgere istituzioni, università, artisti e cittadini. Opera Paese rappresenta oggi il momento in cui questo patrimonio torna alle persone e diventa occasione di crescita culturale per tutto il territorio”, ha dichiarato il Sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci.