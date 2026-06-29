Minorenne trovato con la droga pronta per lo spaccio.

E’ quanto accaduto a Battipaglia, dove gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, diretti dal Primo Dirigente Giuseppe Fedele, impegnati in alcuni servizi di controllo legati alla movida, lo hanno arrestato.

Il giovanissimo straniero è stato notato mentre si aggirava in una zona frequentata da clienti e il suo comportamento ha destato sospetto negli agenti che hanno proceduto al controllo e alla perquisizione personale e domiciliare.

Il minorenne è stato trovato con 945 euro, probabile provento dello spaccio, 17,97 grammi di sostanza resinosa positiva ai cannabinoidi suddivisa in 11 involucri, 14,16 grammi di sostanza risultata positiva alla cocaina suddivisa in 21 involucri e 0,97 grammi di sostanza risultata positiva alle anfetamine.

Il narcotest eseguito sul materiale sequestrato ha fornito esito positivo per le sostanze, ferma restando la necessità delle successive analisi chimiche di laboratorio per la definitiva conferma della natura della droga ritrovata.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile competente, il minore è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Napoli, dove rimarrà a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per le determinazioni di competenza.