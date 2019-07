Arbitri Sala Consilina, Ivan Robilotta festeggia la promozione in serie B. Cafaro:”Il nostro orgoglio”

Ivan Robilotta, vanto della sezione arbitri di Sala Consilina, fresco di promozione in Serie B, traguardo mai raggiunto prima dalla sezione valdianese, ha voluto festeggiare incontrando colleghi ed amici in una simpatica serata conviviale che si è svolta al Grand Hotel Osman di Atena Lucana.

L’associazione presieduta da Gianpiero Cafaro ha già brindato alla Serie A con un altro componente della famiglia Robilotta. Manuel, infatti, vanta due apparizioni nella massima serie nelle vesti di assistente, ma la promozione di Ivan in serie B come arbitro fa davvero inorgoglire tutti, a partire dal suo fondatore Antonio Parrella, assente alla conviviale, che ha voluto far sentire il suo compiacimento inviando un caloroso ed emozionante messaggio a Robilotta, augurandogli di centrare traguardi ancora più prestigiosi.

Poi è stata la volta del presidente di sezione Cafaro, che accompagnato dal consigliere Massimo Manzolillo, per l’orgoglio reso alla sezione per la prestigiosa promozione nel campionato cadetto, ha voluto omaggiare a nome di tutti gli associati il collega fresco di promozione con un orologio che possa scandire meglio i percorsi del suo successo. Anche l’Amministrazione comunale di Sala Consilina non ha voluto mancare all’appuntamento e, attraverso l’assessore allo sport Elena Gallo, ha donato una guida della città.

La parola è passata al protagonista dell’evento, Ivan Robilotta, il quale emozionato ha ringraziato tutti gli intervenuti e soprattutto la sua famiglia. Poi con grande pragmatismo si è proiettato alla nuova sfida. “La serie B – ha detto- è tosta. C’è da mantenerla e per questo bisogna lavorare. Se sono arrivato fino a questo punto lo devo a mio padre (già arbitro) che mi ha messo sul campo a 15 anni, a mia mamma e a mio fratello Manuel, con il quale mi confronto quotidianamente. Ancora qualche giorno di relax, poi spazio alla preparazione in vista dell’inizio del campionato di serie B”.

All’incontro, oltre a tutti gli arbitri della sezione di Sala Consilina, erano presenti l’ex presidente regionale degli arbitri Alberto Ramaglia, i presidenti della sezione di Sapri, Franco Tulimieri, quello di Agropoli, Donato Nicoletti e l’ex presidente della sezione di Salerno, Pietro Contente. La serata si è conclusa con il taglio di una gigantesca torta con impressa l’immagine di Ivan Robilotta in azione e con la B ben in evidenza.

– Gerardo Lobosco –