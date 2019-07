Arbitri. Ivan Robilotta, della sezione AIA di Sala Consilina, promosso in Serie B

Ennesima soddisfazione per il mondo sportivo valdianese.

Ivan Robilotta, dell’Associazione Italiana Arbitri di Sala Consilina e originario di Villa D’Agri è stato promosso in Serie B.

Robilotta, ingegnere 31enne, ha intrapreso la carriera arbitrale nella stagione 2004/2005.

Una nomina che porta sempre più in alto il nome della piccola sezione salese e del mondo sportivo valdianese.

Robilotta appartiene ad una famiglia di arbitri ed i fratelli Manuel e Christian sono iscritti all’AIA di Sala Consilina.

“Ivan Robilotta ha scritto una nuova pagina di storia della nostra sezione – le parole dei vertici AIA – Questo traguardo ambizioso ma che non ci appaga, spinge ognuno di noi ad arrivare in alto. Insieme a Manuel rappresenteranno non solo la nostra sezione ma tutto il Vallo di Diano e la Val D’Agri. Congratulazioni dal Presidente Cafaro, dal Consiglio Direttivo Sezionale e da tutti i colleghi”.

– Claudia Monaco –