Al via ad Agropoli selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per vigili urbani stagionali

Il Comune di Agropoli ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di vigili urbani a tempo determinato, per esigenze temporanee e stagionali.

Tra i requisiti previsti, ci sono: possesso del diploma di maturità; patente di guida tipo B in corso di validità; cittadinanza italiana; età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; idoneità fisica all’impiego.

Le domande di partecipazione devono essere consegnate tassativamente entro il 5 luglio, al protocollo dell’Ente o tramite pec, all’indirizzo: ufficio.poliziamunicipale@pec.comune.agropoli.sa.it.

Il bando e la domanda di adesione sono disponibili sul sito web istituzionale.

La graduatoria formulata avrà durata triennale e sarà utilizzata per le assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia Locale secondo le necessità dell’Ente, nel rispetto delle disposizioni sull’utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni previste dall’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001.

“Abbiamo indetto una selezione pubblica, per soli titoli – afferma il sindaco Adamo Coppola – al fine di formare una graduatoria, di durata triennale, utilizzabile per motivi stagionali o per particolari esigenze. In questo modo avremo una nostra graduatoria di riferimento da cui attingere ogni qualvolta se ne ravviserà la necessità“.

– Paola Federico –