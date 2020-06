Approvata ad Eboli la Carta dell’Ambiente, al centro salvaguardia del territorio e salute dei cittadini

Il Consiglio Comunale approva la Carta dell’Ambiente della Città di Eboli, segnando continuità nell’azione di tutela ambientale voluta dall’Amministrazione Cariello ed indicando le linee guida per il futuro. E’ una vera e propria svolta epocale, che arriva dopo una lunga serie di interventi e programmazione dell’attuale Amministrazione comunale a tutela dell’ambiente e che pone Eboli tra i Comuni più virtuosi su scala nazionale.

“Abbiamo concentrato energie e risorse sulle politiche dell’ambiente – ricorda il sindaco, Massimo Cariello -. Oltre 170 bonifiche dall’amianto effettuate, il piano del verde e la messa a disposizione di somme per la Procura nell’azione di contrasto all’abusivismo dicono quanto sia stata attenta l’azione per ambiente e della salute dei cittadini. L’attenzione per le piante sul territorio comunale, con relativo censimento, insieme con riqualificazione e rigenerazione dei quartieri attraverso iniziative come Radicity, segnano una svolta nelle politiche ambientali. La Carta è una guida completa, che guarda anche a tutela degli animali, turismo ed agricoltura“.

La Carta dell’Ambiente è un risultato condiviso dall’intera maggioranza consiliare.

“Si tratta di una mini costituzione in materia ambientale – sottolinea il presidente del consiglio comunale, Fausto Vecchio, proponente e redattore del documento -. Passaggi importanti sono organismi e sistemi di controllo su aree, acque e scarichi industriali, con organismi quali consulta, osservatorio ambientale e guardie ambientali. Ringrazio il sindaco Cariello che ha seguito con attenzione l’iter per l’approvazione“.

Una grande soddisfazione per il risultato ottenuto arriva dal presidente della commissione consiliare Ambiente, Pierluigi Merola: “Diamo risposte a territorio e cittadini, le cui aspettative sono un nostro obiettivo prioritario in tema di ambiente e salute. La nuova Carta dell’Ambiente guarda in ogni direzione, garantendo condizioni salubri e protette per tutti gli ebolitani, che grazie anche a questo strumento trovano ascolto e ricevono risposte chiare ed immediate“.

Guarda al complesso delle previsioni l’assessore all’ambiente, Emilio Masala: “L’ambiente è una priorità per questa amministrazione, fin dal suo insediamento. Intervento per il depuratore di Coda di Volpe, lotta all’amianto, efficientamento energetico delle scuole ottenuto grazie a progetti dell’Ente, finanziamenti per migliorare l’impianto di compostaggio ed un nuovo modello di raccolta differenziata, che sarà attuato attraverso un progetto innovativo e sperimentale, sono atti che hanno anticipato la nuova Carta dell’Ambiente“.

– Paola Federico –