Amministrative 2022 nel Potentino. Giordano da solo a Vietri. Sfida a tre a Marsico Nuovo, Bella, Ruoti e Latronico

E’ scaduto questa mattina alle ore 12 il termine per la presentazione delle liste elettorali per le Elezioni Amministrative. Quest’anno si rinnovano i Consigli comunali di 22 paesi della Basilicata, 5 nel Materano e 17 nel Potentino.

Tra questi, anche Baragiano, Bella, Latronico, Marsico Nuovo, Ruoti e Vietri di Potenza. Non mancano le sorprese, come nel Comune vietrese, dove Giordano non ha sfidanti. Diversi i sindaci che hanno deciso di ricandidarsi. Non a Baragiano, dove non si è presentato il primo cittadino uscente uscente Franco Antonio Colucci. Si sono invece presentati Giuseppe Galizia (già sindaco dal 2002 al 2012) con la lista “Ricominciamo” e Pio Parisi con “Baragiano Libera”.

A Bella, l’unico Comune del Potentino al di sopra dei 5mila abitanti, sono tre le liste presentate. Leonardo Sabato a capo di “Centrosinistra per Bella” ci prova per il secondo mandato, con una lista che è espressione dell’Amministrazione uscente con alcune nuove figure. A sfidarlo la lista “L’Alternativa” con Pioi Lioi candidato sindaco e “La Civetta” con alla guida Donato Carlucci.

A Latronico tre le liste presentate. Da una parte Fausto De Maria con “Latronico Unita persone e territorio” si ricandida supportato da parte dell’Amministrazione uscente. Sindaco dal 2012, è alla ricerca di una nuova riconferma. A capeggiare le altre due liste civiche sono Edmondo Giordano e Donato Ielpo nella squadra “Coraggio di camminare con Donato Ielpo”.

A Marsico Nuovo corre per il secondo mandato il sindaco uscente Gelsomina Sassano alla guida di “Marsico Nuovo Città Futuro”. A sfidarla Massimo Macchia con “Uniti per Marsico” e Roberta Conti con “LiberaMente Uniti”.

A Ruoti non si ricandida Anna Maria Scalise, sindaco uscente. Nel suo gruppo politico, l’espressione dell’Amministrazione uscente è espressa dalla candidatura di Franco Gentilesca (vice sindaco) per la lista civica “Ruoti 2022”. Altre due le liste presentate, con i candidati alla carica di primo cittadino Angelo Salinardi di “Insieme per Ruoti” (consigliere comunale dichiarato decaduto per vicende giudiziarie) e Leonardo Pizzuti della civica “L’altra Ruoti”.

A Vietri di Potenza strada libera per Christian Giordano, che si avvia al secondo mandato. Infatti, nessuna lista avversaria si è presentata. E’ stata comunque presentata una lista satellite denominata “Pover gabbiano insieme”. La lista di Giordano è l’espressione dell’attuale Amministrazione comunale con l’aggiunta di alcune new entry.

Nel Potentino, si vota anche nei Comuni di Abriola, Albano di Lucania, Calvello, Castelgrande, Castelsaraceno, Episcopia, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla e San Costantino Albanese. Ricordiamo che si vota domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23, in un Election day che prevede anche la votazione dei Referendum sulla Giustizia.