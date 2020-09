Amministrative 2020.Domani la lista “Pollesi per Polla” chiude la campagna elettorale in Piazza Monsignor Forte

Si terrà domani, venerdì 18 settembre, con ritrovo a partire dalle ore 19.00, in Piazza Monsignor Antonio Forte a Polla, il comizio di chiusura della campagna elettorale della lista numero 1 “Pollesi per Polla” .

L’evento, organizzato nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid, terminerà entro le ore 21.00. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Per l’ultimo appuntamento della campagna elettorale, per l’appello finale al voto, saliranno sul palco tutti i componenti della lista numero 1, mentre le conclusioni saranno affidate al candidato sindaco, Massimo Loviso.

“Ci ricandidiamo sotto lo storico simbolo dei ‘Pollesi Per Polla’, con una squadra che ha già dimostrato di avere capacità amministrative e di guida della nostra comunità – afferma Loviso a meno di tre giorni dalle elezioni amministrative -. Abbiamo un’azione da poter portare avanti, dei progetti da realizzare e dei sogni da coltivare. Guardare avanti per rispettare un impegno passato per guardare con serenità al futuro“.