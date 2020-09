Amministrative 2020. A Pertosa grande affluenza per la presentazione della lista “Paese Mio”

Si è svolto ieri il Comizio di presentazione della lista N.3 “Paese Mio” con candidato a Sindaco Francesco Gagliardi che concorre alle elezioni amministrative del Comune di Pertosa del 20 e 21 Settembre.

La piazza Giovanni De Marco era gremita di gente ansiosa di ascoltare i progetti e le idee di una lista composta da volti nuovi che si oppongono alla continuità di un’amministrazione comunale che governa da decenni.

“Nonostante l’emozione sia tanta, abbiamo ritenuto importante che ognuno di noi prendesse la parola. Abbiamo preferito mettere a freno l’emozione con un discorso scritto piuttosto che scegliere di non parlare” ha affermato il candidato alla carica di consigliere comunale, Rodolfo Palmieri, prima di passare la parola agli altri candidati.

Favolistica invece la presentazione del candidato Sindaco Francesco Gagliardi che, sulle note di My Way, ha suggestivamente interpretato dei dialoghi immaginari con l’intera comunità di Pertosa.

“Se voi ce ne darete la possibilità, se ci metterete alla prova, vedrete animi appassionati, combattivi, sensibili, tenaci, vedrete Pertosa svegliarsi con un meraviglioso arcobaleno, vedrete un paese migliore: il Paese Mio, il Paese di tutti noi” ha affermato Gagliardi che, dopo aver illustrato il suo percorso di vita, soffermandosi sull’importanza del confronto e del dialogo da instaurare con l’intera comunità, ha divulgato il messaggio che l’Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania, Corrado Matera, aveva espresso poche ore prima, giunto in Piazza San Benedetto, per l’inaugurazione della sede del Gruppo Politico “Paese Mio”.

“Sicuramente vinceremo insieme – ha affermato l’Assessore Matera – e insieme metteremo in campo una grande proposta per questo territorio, per fare in modo che quest’area possa continuare ad avere la grande visibilità, la grande attenzione che in questi anni ha avuto”.

