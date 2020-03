Alteravano contachilometri per rivendere auto ad un prezzo maggiore. Due denunciati a Capaccio Paestum

A Capaccio Paestum i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, in seguito al servizio del programma televisivo “Striscia la Notizia” hanno denunciato due cittadini responsabili in concorso fra loro di frode in commercio e truffa.

Nel corso di approfonditi controlli sulle automobili presenti in un’autorivendita di Capaccio Paestum e sulla relativa documentazione è stata rilevata l’alterazione dei chilometraggi, ricostruendo quanto accaduto.

I responsabili, dopo aver acquistato le autovetture, inscenavano una revisione, il più delle volte appositamente anticipata, nel corso della quale veniva modificato il contachilometri, riducendo di molto il chilometraggio con la finalità di accrescerne il valore commerciale e aumentare il prezzo finale di vendita.

– Chiara Di Miele –