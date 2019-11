Due pazienti della provincia di Taranto e Bari sono state sottoposte a due delicate procedure di riparazione laparoscopica di ernia iatale nell’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Villa d’Agri.

“Gli interventi sono perfettamente riusciti –spiega il dottor Nicola Perrotta, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale del nosocomio- . Nel primo caso insieme alla collaborazione dei colleghi chirurghi Marta Celiento e Pietro Atelli, e del dottor Mario La Vedova, anestesista dell’équipe diretta dal dottor Nicola Scaccuto, si è corretto per via ‘addominale mini-invasiva’ un ampio difetto diaframmatico con erniazione completa del fondo e del corpo gastrico in torace, associato ad importanti disturbi digestivi (occlusione al transito) e respiratori. La dottoressa Celiento è stata invece primo operatore della seconda procedura. L’intervento è stato eseguito in paziente obesa con ernia iatale giunta alla nostra osservazione per chirurgia bariatrica. I tempi tecnici hanno previsto il riposizionamento dello stomaco nella corretta sede addominale, la riparazione della breccia diaframmatica, la gastrectomia verticale parziale laparoscopica per il trattamento dell’obesità. Le due procedure, eseguite nella stessa mattinata con tecnologie di laparoscopia in 3D, sono state completate con approccio laparoscopico in tempi operatori contenuti (meno di 90 minuti), in assenza di ogni genere di complicanza”.

Si tratta di un approccio multidisciplinare a queste patologie, “grazie anche al supporto del dottor Antonio Petrarca, endoscopista del nostro ospedale oltre a tutto il team di gastroenterologi ed endoscopisti del San Carlo diretti dal dottor Angelo Sigillito, impegnati nelle valutazioni funzionali pre e post operatorie (ph-metria delle 24 ore, manometria esofagea), che ci consente di poter essere sempre più un riferimento nella gestione di quei pazienti per i quali patologie come l’acalasia, l’ernia iatale o la malattia da reflusso gastro-esofageo, possono avere una risoluzione chirurgica mini-invasiva”.

“Giungano a tutta l’équipe che ha reso possibile questi due interventi di complessa esecuzione le congratulazioni della Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Regionale”. E’ il messaggio di soddisfazione del Direttore Generale, Massimo Barresi che aggiunge: “Stiamo lavorando per migliorare quotidianamente la Sanità lucana, con la consapevolezza che tanto ancora c’è da fare, ma con la certezza delle pregevoli azioni quotidiane come questa, ma ce ne sono tante altre all’interno delle nostre strutture. Riescono ad accogliere e soddisfare domande complesse di salute ed essere esempio da seguire di mobilità attiva ed attrarre pazienti dalle regioni limitrofe”.

– Chiara Di Miele –