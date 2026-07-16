Il mondo della scuola inizia a delineare i suoi nuovi assetti in vista dell’l’anno scolastico 2026/2027 anche in provincia di Salerno. Con la firma dei decreti da parte del nuovo Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Monica Matano, infatti, da ieri è stato dato ufficialmente il via al cosiddetto “valzer dei presidi”.

La novità più importante, per quanto riguarda il Vallo di Diano, riguarda l’Istituto Omnicomprensivo di Polla che, in seguito al pensionamento della Dirigente Carmela Taglianetti, dal prossimo anno scolastico sarà retto dalla Dirigente Daniela Natalino, proveniente dall’Istituto Comprensivo “Matteo Ripa” di Eboli.

Si tratta di uno dei pochissimi “movimenti” predisposti in provincia di Salerno e l’attenzione, ora, è rivolta all’annoso nodo delle reggenze. Nel Vallo di Diano, infatti, continuano a rimanere prive di titolarità autonomie scolastiche importanti come l’Istituto Omnicomprensivo di Padula, l’Istituto Comprensivo “Camera” di Sala Consilina e l’Istituto Comprensivo “Pascoli” di Teggiano. Il quadro complessivo delle sedi disponibili e le relative nomine dei dirigenti reggenti” saranno definiti nel prossimo mese di agosto.