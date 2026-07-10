Lo Sporting Sala Consilina inaugura la campagna di presentazione dei nuovi acquisti con l’arrivo di Lorenzo Bueno, laterale brasiliano classe 1999, e Deividi Daner Bassani, portiere brasiliano conosciuto nel mondo del futsal come “Deivão“.

Il percorso di Bueno in Italia inizia nel 2016 con il Kaos Futsal, dove conquista la Coppa della Divisione. Successivamente contribuisce alla promozione in Serie A dell’Imolese vincendo il campionato di Serie B, prima dell’esordio nella massima categoria con il Mantova nel 2019. Dopo l’esperienza in Spagna con il Peñíscola FS, nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia della Fortitudo Pomezia. Giocatore rapido e tecnico, Bueno fa dell’uno contro uno una delle sue qualità principali. Alla capacità di saltare l’uomo abbina visione di gioco, personalità e una buona lettura delle situazioni, caratteristiche che gli permettono di essere efficace sia nella costruzione dell’azione sia negli ultimi metri.

“Prima di tutto vorrei ringraziare il Presidente e tutta la società per lo sforzo fatto per portarmi qui – commenta Lorenzo Bueno – Sono molto felice di arrivare allo Sporting: è stata una scelta facile, perché ho trovato una società con grandi ambizioni, che punta sempre in alto. Per questo motivo sono davvero entusiasta di essere qui. Ai nostri tifosi mando un grande abbraccio. Non vedo l’ora di conoscervi e sono sicuro che insieme ci divertiremo e ci toglieremo tante soddisfazioni in questa stagione. Forza Sporting!”.

“Lorenzo è un giocatore che conosce bene il campionato italiano e porta con sé esperienze importanti maturate anche all’estero. Le sue qualità tecniche e la sua mentalità si sposano con l’identità che vogliamo dare alla squadra. Siamo felici di accoglierlo e gli auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni con i nostri colori” commenta la società.

Bassani porta con sé un percorso costruito ai massimi livelli. In carriera ha vestito le maglie di club prestigiosi come Malwee, Carlos Barbosa, Assoeva, Cascavel, Joinville, oltre alle esperienze in Portogallo, Lettonia e Belgio. Nel suo palmarès figurano numerosi titoli nazionali e internazionali, ai quali si aggiunge anche la vittoria del Campionato Sudamericano Under 20 con la Nazionale brasiliana. Portiere esperto, rapido tra i pali e affidabile nelle situazioni decisive, abbina ottimi riflessi a una spiccata capacità di lettura del gioco. La qualità con i piedi e la tranquillità nella gestione del possesso completano il profilo di un estremo difensore moderno, abituato a interpretare un ruolo sempre più centrale nello sviluppo della manovra.

“Sono felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura con lo Sporting Sala Consilina. Fin dal primo contatto ho percepito la serietà e l’ambizione di questo progetto, ed è stato uno dei motivi principali che mi ha spinto a essere qui – spiega Deivão – Darò il massimo ogni giorno, con impegno e professionalità, per aiutare la squadra a raggiungere grandi risultati. Spero di vivere insieme ai nostri tifosi una stagione ricca di emozioni e soddisfazioni. Non vedo l’ora di scendere in campo e indossare questa maglia. Ci vediamo presto”.

“Con Deivão aggiungiamo al gruppo un portiere di grande esperienza internazionale. Il suo percorso parla da sé e racconta un atleta abituato a competere per obiettivi importanti. Siamo convinti che il suo bagaglio tecnico e umano rappresenterà un valore per tutta la squadra e siamo felici di accoglierlo nel nostro progetto” fanno sapere dalla Sporting.

Si è concluso invece il percorso con i draghi gialloverdi per Fellipe Mello, Lucas Diaz, Simone Fatiguso, Raffaele Lo Conte, Lucas Baroni, per pivot Pablo Vidal e per l’estremo difensore Luan Fiuza.