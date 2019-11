Il Comitato Regionale Campania – Lega Nazionale Dilettanti scende in campo per la tutela dei bambini e degli adolescenti.

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si celebra il 20 novembre, i calciatori e le calciatrici di tutte le squadre del Comitato Campano sono invitati a scendere in campo, domani sabato 16 e domenica 17, con un segno blu dipinto sul volto.

Obiettivo dell’iniziativa, che cade nel trentennale dell’approvazione della convenzione Onu sul tema dell’infanzia, è lanciare un messaggio alle istituzioni, tramite l’hashtag #alleniamoilfuturo, per chiedere di dare piena attuazione ai diritti di cui dovrebbero godere i bambini, le bambine e gli adolescenti di tutto il mondo.

“I ragazzini e i giovani sono la linfa vitale di tutto il nostro lavoro – sottolinea il presidente del Comitato Regionale Campania Carmine Zigarelli – è su di loro che il Comitato Campano continua a investire quotidianamente, rispondendo in maniera più efficace possibile ai loro bisogni e alle loro esigenze, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Le generazioni future non possono e non devono rinunciare a uno dei diritti fondamentali per lo sviluppo e la formazione delle loro personalità: lo sport in tutte le sue forme, foriero di valori sani, come spirito di squadra, dedizione, impegno, disciplina e fairplay. Lavoreremo tenacemente per far sì che nessun bambino della Campania sia costretto per qualsiasi ragione a rinunciare al gioco del calcio”.

– Antonella D’Alto –