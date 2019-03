La percezione di insicurezza nelle case italiane cresce e per questo si ricorre sempre più spesso ad installare sistemi d’allarme, porte blindate e finestre antieffrazione.

Sidel srl, leader nel mondo dei serramenti, al fine di fornire serramenti d’alta qualità e di proteggere i propri clienti, Sidel presenta “Casa Sicura”, una serie di sistemi certificati contro l’effrazione, da applicare su finestre e porte di ingresso e la possibilità di installare un sistema di antifurto wireless.

Il sistema prevede sensori a scomparsa sulla finestra, una centralina ed una sirena, tutto collegato senza fili e perfettamente integrabili anche con altri sistemi di domotica eventualmente presenti nell’abitazione. Il sistema di antifurto per finestre Sidel potrà essere controllato e gestito direttamente dallo smartphone utilizzando l’apposita App.

Un’azienda all’avanguardia che punta a conquistare mercati internazionali sempre più importanti: in questi giorni, Sidel è presente presente presso il Made Expo di Milano, la più grande manifestazione in Italia per il mondo delle costruzioni e dell’architettura.

Ai nostri microfoni, Giovanni Villani dell’Ufficio Commerciale e Marirosa Amabile dell’Ufficio Vendita hanno spiegato le principali novità.

– Claudia Monaco –