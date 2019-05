Alla Meta Sport di San Rufo grande partecipazione all’evento “Sport Games 2019”

Si è svolta nel weekend, presso la Meta Sport di San Rufo, la manifestazione nazionale “Sport Games 2019 – Insieme nello sport“.

L’evento organizzato da Meta Sport in collaborazione con ENDAS, Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale riconosciuta dal CONI, che si occupa di sport, ambiente e promozione sociale, ha visto tanti atleti sfidarsi in gare di nuoto, calcio, taekwondo, ju jitsu e kung fu.

Hanno preso parte alle gare circa 1.000 sportivi, provenienti non solo dal Vallo di Diano ma anche da altre regioni d’Italia, che con grande tenacia e abilità hanno portato a termine le gare previste nelle discipline sportive di appartenenza, incitati dai genitori che riempivano gli spalti dell’impianto sportivo di San Rufo.

“Grande successo per questa iniziativa che ha coinvolto tanti sportivi -racconta ad Ondanews il Direttore Meta Sport Donato Alberico – Lo sport è importante per la crescita e formazione dei ragazzi, inoltre rappresenta una possibilità di sviluppo del turismo sportivo anche nel nostro territorio. Continueremo a proporre altre iniziative per incrementare la conoscenza e pratica delle discipline sportive“.

– Rosanna Raimondo –