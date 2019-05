Candidato Sindaco ad Albanella nasconde pistola con matricola abrasa. Mirarchi ottiene i domiciliari

Ha ottenuto la misura della detenzione domiciliare Pasquale Mirarchi, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Albanella in corsa alle Elezioni Amministrative che lo scorso 23 maggio è stato arrestato per detenzione di arma da sparo clandestina.

L’arresto è giunto dopo un decreto di perquisizione emesso dalla DDA di Salerno ed eseguito dagli uomini della DIA, agli ordini del Tenente Colonnello Giulio Pini, all’interno dell’abitazione e di un’azienda di allevamento del noto politico.

Nel corso della perquisizione è stata trovata una pistola con matricola abrasa e, per questo motivo, Mirarchi è stato arrestato in flagranza di reato.

Ex vicesindaco, era candidato con la lista “ViviAmo Albanella” ed è rimasto in corsa per le Amministrative perchè, come riferito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Alfonso Amato, “è stato arrestato per un reato comune“.

