Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Salerno hanno denunciato un 29enne per aver provocato un incidente mentre guidava sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, lungo la Tangenziale di Salerno, il 29enne ha violentemente tamponato una Mini Cooper mentre si trovava alla guida della sua Fiat Punto e ha provocato lesioni al conducente. Subito dopo, il giovane si è dato alla fuga a bordo della sua auto.

Gli agenti, giunti sul posto per i rilievi, hanno raccolto una serie di elementi utili per rintracciare l’auto pirata. Il mezzo è stato ritrovato in un’autocarrozzeria. Il 29enne, invece, è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici ed è risultato positivo all’uso di cannabinoidi e di cocaina.

Il veicolo è stato sequestrato ed il giovane denunciato.

– Claudia Monaco –