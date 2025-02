Sono ben 22 i corsisti che si stanno formando come Guide Ambientali Escursionistiche di Aigae presso la sede della Comunità Montana Vallo di Diano con un evento formativo a cura dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. L’inizio del corso questa mattina è avvenuto alla presenza di Antonio Pagliarulo, assessore al Turismo della Comunità Montana, e di Guglielmo Ruggiero, presidente di Aigae.

Nel suo saluto di benvenuto Pagliarulo, che è anche vicepresidente dell’Ente montano, ha voluto sottolineare il tempismo dell’Istituzione valdianese, con riferimento alla recentissima istituzione da parte della Regione Campania degli elenchi delle guide turistiche riconosciute, tra le quali anche quelle Ambientali Escursionistiche di Aigae.

“Sì, abbiamo anticipato quanto la Regione Campania il mese scorso ha ritenuto fare proprio rispetto alle guide ambientali escursionistiche, inserendole all’interno di un elenco da cui si andrà poi ad attingere – conferma Pagliarulo -. E’ un momento molto importante che dimostra quanto per l’Ente il turismo sia centrale nello sviluppo del territorio, anche in un’ottica di tutela e salvaguardia”.

“Le 22 guide che stiamo formando, – conclude – anche con un importante contributo da parte nostra, accompagneranno in sicurezza i visitatori presso le nostre bellezze, in particolare in montagna. Nessuno potrà più lamentarsi che non ci sono guide nel Vallo di Diano”.

Guglielmo Ruggiero manifesta tutta la sua soddisfazione: “Siamo felicissimi di essere qui, in un territorio meraviglioso che merita assolutamente di essere attenzionato dagli amministratori e dalle istituzioni. Siamo la prima associazione di categoria in Italia con oltre 4000 soci. Faccio un plauso alla voglia di questi ragazzi che, quando saranno operativi nel territorio del Vallo di Diano, lo sapranno raccontare al meglio, in totale sicurezza per i visitatori”.

Ruggiero ha voluto infine lodare la visione e l’impegno, anche economico, della Comunità Montana Vallo di Diano: “E’ sicuramente uno degli esempi più belli, più preziosi, che altre istituzioni dovrebbero imitare. La scelta di investire sulla comunità locale è lungimirante. Noi siamo orgogliosi di essere stati scelti e sentitamente ringraziamo”.