I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un complesso residenziale in fase di realizzazione a Castellabate.

In un’area di 5000 metri quadrati ricadente nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la struttura avrebbe ospitato 8 distinte abitazioni in località Lago.

Dalle indagini portate avanti dalla Procura di Vallo della Lucania è emerso che c’erano delle illegittimità nei permessi a costruire poiché la realizzazione effettiva dell’opera comportava un aumento di volumetria non consentito e l’edificazione in zone non compatibili con la destinazione residenziale. Così i militari hanno sottoposto a sequestro l’area e il fabbricato.

L’attività di indagine si inserisce all’interno della repressione e della prevenzione di reati a danno delle risorse ambientali e paesaggistiche del Cilento.

Si ricorda che il procedimento si trova in fase di indagine e il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere confermato nel corso delle ulteriori fasi processuali.