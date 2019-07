Alla Certosa di San Lorenzo a Padula arriva a sorpresa il cantautore Simone Cristicchi

Visita a sorpresa, questo pomeriggio, alla Certosa di San Lorenzo a Padula per il cantautore romano Simone Cristicchi.

Il “cantattore”, come ama definirsi, autore di testi come “Abbi cura di me”, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo, “Ti regalerò una rosa”, brano vincitore sempre della kermesse musicale italiana e “Vorrei cantare come Biagio”, si troverebbe nel Cilento per una vacanza.

Cristicchi ha così deciso di regalarsi qualche ora di relax e meditazione a Padula ed in breve è stato notato dagli altri visitatori nonostante il viso fosse parzialmente nascosto da un paio di occhiali da sole.

Il cantante non ha negato foto e autografi oltre a dialogare con i presenti.

Ad accompagnarlo durante la visita è stata la guida turistica Giuseppe Verga: “E’ stato emozionante – racconta – l’ho visto particolarmente colpito dalle bellezze della Certosa e ha vissuto qualche ora di meditazione. Chissà, forse questa visita sarà da spunto per un suo prossimo brano musicale”.

– Claudia Monaco –