Alfeo Davide Cancellaro nominato senatore dall’Associazione Imprenditori Edili di Salerno per la “Fratelli Cancellaro” di Padula
Importante riconoscimento ieri al Gran Gala dell’ANCE AIES (Associazione Imprenditori Edili) Salerno tenutosi al teatro Augusteo per la “Fratelli Cancellaro” di Padula.
Alfeo Davide Cancellaro, in rappresentanza di tutta l’azienda, è stato nominato senatore ANCE dal Consiglio Generale, riconoscendo così un lungo lavoro legato alla lavorazione della pietra di Padula.
Una storia quasi centenaria, nata con i fratelli Amedeo e Teodosio Cancellaro, che continua oggi attraverso altri due fratelli, Alfeo Davide e Giovanni, quest’ultimo artista della lavorazione in pietra di Padula.
Cancellaro è stato premiato dai vertici ANCES nel corso della serata ponendo le basi, ancora una volta, per un lavoro proficuo che li vede in prima linea negli interventi di costruzione, nei lavori pubblici e anche del restauro ( categoria OG2, che permette di partecipare a gare in tutta Italia anche per beni vincolati dalla Soprintendenza).
Il riconoscimento ANCE è, come spiega Cancellaro, una cosa che va “al di là del valore della richiesta, piuttosto sottolinea la serietà e l’impegno della nostra azienda, che mantiene sempre la parola in tutto ciò che fa. Siamo onorati”.