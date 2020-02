Alberi pericolanti in Via Sorgente a San Pietro al Tanagro. Scatta l’ordinanza di abbattimento

A causa delle forti raffiche di vento dei giorni scorsi, il sindaco di San Pietro al Tanagro Domenico Quaranta, attraverso apposita ordinanza, ha ordinato l’abbattimento di alcuni alberi.

I tre arbusti situati in Via Sorgente, lungo la ex Strada Regionale 426, vedono così l’abbattimento per tutelare la pubblica e privata incolumità dei cittadini.

La pericolosità degli alberi è stata stabilita dal personale della Comunità Montana Vallo di Diano dopo un sopralluogo.

La ditta incaricata effettuerà l’intervento gratuitamente senza costi per l’Ente.

– Claudia Monaco –