Al via “Uno specialista per te”,il servizio gratuito dell’Associazione SANI per aiutare persone in difficoltà

Fino al termine dell’emergenza sanitaria l’Associazione SANI, presieduta dal dottor Riccardo Marmo, mette a disposizione ben 7 medici specialisti per aiutare le persone in difficoltà e in particolar modo gli anziani o coloro i quali soffrono di patologie croniche. L’iniziativa si chiama “Uno specialista per te“.

Le informazioni frammentarie o non suffragate da evidenze scientifiche fornite in un periodo storico delicato e difficile come quello che stiamo vivendo possono provocare ansia e disorientamento, soprattutto nelle fasce deboli della popolazioni, come chi soffre di cardiopatie, diabete o malattie infiammatorie croniche.

“Rimaniamo concentrati, come siamo, sui malati di Covid-19 e prendiamoci carico anche di chi soffre per altre malattie – afferma il dottore Marmo, Responsabile della Gastroenterologia dell’ospedale di Polla -. I dubbi e le domande che nascono in questo momento di emergenza sanitaria sono tanti e non possiamo lasciarli senza risposta. Abbiamo perciò voluto attivare una linea diretta con alcuni specialisti del territorio, che hanno aderito con grande spirito di collaborazione alla nostra iniziativa”.

La consulenza è gratuita telefonando al numero 0975/590083.

– Chiara Di Miele –