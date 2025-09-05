Al via le iscrizioni all’ASD Danza e Ginnastica Kodokan. Da quest’anno porte aperte anche ai maschi
L’ASD Danza e Ginnastica Kodokan ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il nuovo anno.
I corsi di ginnastica ritmica e danza classica, moderna e contemporanea si svolgeranno nelle sedi di Atena Lucana, Villa d’Agri, Sala Consilina, Sant’Arsenio, Caselle in Pittari, Casalbuono, Galaino, Santa Marina-Policastro.
Da quest’anno l’A.S.D. Kodokan aprirà le sue porte anche ai maschi.
Tutte le iscrizioni sono valide a partire dai 3 anni di età.
Per prenotare una lezione prova e conoscere i dettagli è possibile contattare la Maestra Rosaria Bruno al 347/0472920 oppure scrivere alla mail danzaeginnasticakdk@libero.it
