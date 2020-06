Al via il sostegno orientativo del progetto Centro Territoriale I.T.I.A. con Socrates di Sala Consilina

Il servizio di sostegno orientativo, attivato nell’ambito del progetto Centro Territoriale I.T.I.A. – Ambito S10 Azione B) Percorsi di empowerment e servizi di sostegno orientativo a titolarità del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, prevede la creazione di un “Laboratorio di autoimprenditorialità itinerante” finalizzato a sostenere la nascita di nuove attività profit e no profit , creare reti locali pubblico/private e valorizzare progetti innovativi e creativi promossi da giovani interessati a intraprendere nell’area di riferimento del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro Alburni.

L’attività messa in campo dell’Ente attuatore dell’Azione B, la Socrates Formazione, prevede inoltre la pianificazione e la diffusione di informazioni utili in materia di lavoro autonomo, bandi e concorsi a valenza locale, regionale, nazionale e dell’Unione Europea, oltre all’assistenza per gli aspetti procedurali, burocratici e formali necessari per l’avvio di nuove attività profit e no profit, aspetti logistici inerenti a risvolti insediativi e all’emersione di nuove attività.

Le azioni salienti dei percorsi di empowerment interesseranno l’intero comprensorio del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni attraverso l’animazione territoriale, il concorso di idee e l’incubazione diffusa prevedendo anche il coinvolgimento di Enti, Istituzioni, Associazioni, Imprese, Scuole in processi di attrazione e valorizzazione di idee creative e innovative per il rilancio economico e occupazionale del territorio interno a sud della provincia di Salerno. Tutte le azioni pianificate punteranno ad “accelerare” i processi di creazione di reti, di progettazione, di insediamento e attrazione di nuove attività profit e no profit attraverso la fruizione anche di spazi non utilizzati di proprietà di Comuni, Enti ed altre Istituzioni locali (Incubazione Diffusa).

L’attrazione dell’utenza avverrà anche attraverso il lancio di un “concorso di idee” riservato ai giovani destinatari delle azioni di progetto che, singolarmente o in gruppo, potranno candidare le proprie idee di nuove attività attraverso la partecipazione ad un bando pubblico avente l’obiettivo di attrarre idee innovative e creative per il contesto territoriale.

Giovani, associazioni ed enti interessati all’attuazione delle attività pianificate possono iscriversi telefonando alla Scuola Socrates ai numeri 0975/23986 – 393/8048150 oppure scrivendo a formazionesocrates@gmail.com o recandosi in Via San Rocco a Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –