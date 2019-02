Entro fine anno il gas metano in tutte le case del comune. È l’obiettivo del sindaco di Torraca Francesco Bianco che, la settimana scorsa, ha ufficialmente dato il via ai lavori per la realizzazione della rete del metano su tutto il territorio comunale. Il costo complessivo dell’opera ammonta a circa un milione e 900mila euro.

“Si tratta di un progetto molto importante per l’intero territorio – ha spiegato il primo cittadino Bianco – che permetterà ai cittadini un sostanzioso risparmio e al nostro territorio un ammodernamento dei servizi. Un’opportunità di crescita che cercheremo di sfruttare al meglio“.

“Voglio pubblicamente ringraziare l’ufficio tecnico comunale – ha aggiunto – ed in particolare il responsabile Vincenzo Bruzzese per l’importante contributo che ha dato a questo progetto“.

I lavori nel comune di Torraca verranno realizzati dalla ditta “Gugliucciello” di Serre e rientrano nel più vasto progetto della metanizzazione del Cilento che rappresenta uno dei più grandi e significativi investimenti dello Stato nel Mezzogiorno. L’opera riguarda complessivamente 64 comuni.

“Il metano nel Cilento è atteso ormai da oltre un decennio e oggi – ha aggiunto Gino Marotta, sindaco di Celle di Bulgheria (Comune capofila della metanizzazione) – finalmente si sta realizzando. Ora vigileremo affinché i lavori procedano con regolarità, rispettando le scadenze e le nostre bellezze naturali“.

– Paola Federico –