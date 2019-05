Al via a Sant’Arsenio i lavori di manutenzione e sistemazione del cimitero comunale

Sono in corso lavori presso il cimitero comunale di Sant’Arsenio. Si tratta di interventi di manutenzione e sistemazione definitivi, resi urgenti dal lungo periodo di abbandono.

Viene così data esecuzione ad un progetto da tempo giacente negli archivi del Comune, debitamente aggiornato ed integrato, garantendo copertura finanziaria ed affidamento a terzi dopo l’espletamento di un’apposita gara d’appalto.

Le opere realizzate e quelle in via di completamento riguardano il rifacimento del tetto, dei canali di gronda, dello scolo delle acque, dei loculi nella parte vecchia, compresa la cappella ai caduti, oggetto quest’ultima di rifacimento della muratura interna ed esterna, dei locali centrali, della sala mortuaria e degli spazi tecnici, l’impermeabilizzazione e la protezione dei loculi situati nella parte centrale, la pulitura della cordulatura in marmo della parte vecchia, la sistemazione delle tubazioni elettriche, dei muri esterni lato Sant’Arsenio e l’adeguamento dell’impianto elettrico nella parte vecchia.

A breve inoltre saranno realizzati altri 48 loculi nella parte nuova del cimitero.

