Al via a Castellabate i lavori al cavalcavia lungo la S.S. 267 nella frazione Lago. Traffico deviato

Al via i lavori di sistemazione del cavalcavia, visibilmente deteriorato, lungo la S.S. 267 all’altezza della frazione Lago di Castellabate.

Al fine di consentire l’esecuzione degli interventi è necessaria la chiusura dell’ingresso del Corso Beato Simeone fino al termine dei lavori, previsti in 60 giorni. Come stabilito dall’Ordinanza dirigenziale n. 3171 del 07/02/2020, il traffico sarà deviato per entrambi i sensi di marcia. Nello specifico per i veicoli in entrata il percorso alternativo devierà su via Starza mentre i veicoli in uscita volteranno per l’ultima traversa a sinistra del Corso Beato Simeone. Apposita segnaletica delimiterà il percorso alternativo garantendo la sicurezza ad automobilisti e pedoni.

“Ci auguriamo che un intervento tanto atteso dai cittadini e da tutti gli automobilisti che transitano nel nostro territorio possa avvenire nei tempi stabiliti – dichiara il Sindaco Costabile Spinelli – . Noi faremo tutto ciò che è nelle nostre competenze per produrre meno disagi possibili alla circolazione e agevolare l’iter in un’azione sinergica con il Comando di Polizia Municipale“.

– Paola Federico –