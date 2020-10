“Al Tribunale di Lagonegro violazione delle norme anti Covid”. La denuncia dell’avvocato Angelo Paladino

“Al Tribunale di Lagonegro nessun distanziamento, nessuna sanificazione e servizi igienici indecenti. Tutto in violazione delle norme anti Covid”.

A denunciare la situazione è l’avvocato Angelo Paladino, Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.

“Questo tribunale va chiuso per tutelare l’incolumità di tutti – spiega – Si continuano a tenere udienze affollate nonostante l’aumento dei contagi. La situazione è insostenibile e non sono state adottate misure anti Covid a parte la misurazione della temperatura. Le udienze penali si svolgono nelle stesse condizioni pre Covid-19. Buona parte delle aule di udienza per dimensioni e conformazione non rispondono ai requisiti di sicurezza e non potrebbero essere utilizzate. Le cancellerie e gli uffici non hanno schermi protettivi e non vi è alcuna sanificazione degli ambienti nè durante nè dopo l’udienza. I bagni sono privi di gel e salviette per le mani”.

“Tutto questo persiste nonostante le proteste ufficiali della Camera penale rimaste inascoltate – aggiunge – I locali della Procura invece sono stati adeguati e si rispettano le misure anti Covid. Così siamo tutti ad alto rischio contagio. O vengono adottati provvedimenti adeguati o bisogna sospendere le udienze proclamando l’astensione come già fatto il 4 marzo scorso”.

– Claudia Monaco-