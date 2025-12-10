Gesto di solidarietà al “San Carlo” di Potenza che ha ricevuto in dono 100 cappellini realizzati a mano dall’Associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno.

I cappellini sono stati creati con materiali pensati per rispettare la pelle sensibile dei pazienti oncologici in cura nel nosocomio, offrendo un abbraccio simbolico e reale a chi affronta percorsi complessi, come la chemioterapia.

L’associazione ha avuto un pensiero anche per i neonati che si trovano nella Tin e in Neonatologia. Per loro 50 cappellini e poi copertine per bambini provenienti da famiglie in difficoltà economica.

Alla consegna dei doni c’è stata la presenza di Marika Padula, Garante per le persone con disabilità, di Rossana Mignoli, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di Tiziana Silletti, Garante per i detenuti, le vittime di reati, la salute e gli anziani. La loro partecipazione enfatizza il valore sociale del progetto che mira a tutelare e prendersi cura dei più deboli.

“Ogni punto di maglia racconta una storia d’amore. Il lavoro delle nostre associate è un dono che scalda, una carezza che sostiene. La solidarietà si intreccia proprio come la lana: un filo dopo l’altro, insieme” ha dichiarato Rita Marsico, presidente dell’Associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno.