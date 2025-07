Un gesto di solidarietà che è un abbraccio per chi si trova ad affrontare il percorso di cura: quattro nuove poltrone per la chemioterapia sono state donate al reparto di Oncologia dell’ospedale “San Carlo” di Potenza.

Un gesto di generosità in anonimato del quale si è fatta portavoce la neo Garante della Disabilità della Regione Basilicata Marika Padula.

Dopo le due poltrone per la chemio donate lo scorso novembre dalla Fondazione “Nadia Toffa”, la catena della solidarietà continua con un gesto silenzioso, ma di grande rilevanza. Un gesto di riconoscenza verso coloro che quotidianamente si adoperano per il prossimo lottando, spesso, con un grande coinvolgimento emotivo. Un prezioso dono che dimostra come la vera solidarietà, fatta in punta di piedi, riesca a fare un gran rumore.

Presenti anche il Direttore Generale Giuseppe Spera e il Direttore del Dipartimento di Oncologia del nosocomio lucano Domenico Bilancia.