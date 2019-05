Il Comune di San Pietro al Tanagro tra i protagonisti del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il Vallo di Diano e San Pietro al Tanagro saranno al centro della giornata di sabato 11 maggio alle ore 19.00 quando sarà presentato il libro “Il Catasto Onciario del Comune di San Pietro al Tanagro” scritto da Domenico Quaranta.

Al Salone del Libro, in occasione della presentazione del volume, sarà presente la professoressa Simonetta Marchitelli, laureata in Lettere Classiche, docente e filologa, originaria di San Pietro al Tanagro.

Si tratta di un’importante occasione in una vetrina culturale internazionale per San Pietro al Tanagro e per l’intero Vallo di Diano.

L’opera tratta lo studio di una fonte storica diretta, che è avvincente, appassionante e allo stesso tempo non lascia spazio ad errori o distorsioni. Ogni Comune del Regno ebbe il suo Catasto onciario nella metà del Settecento, pochi ancora, però, sono i Comuni che hanno consapevolezza di quanto questa fonte possa testimoniare circa il loro passato.

Il lavoro di Quaranta si prefigge lo scopo di diffondere il documento a tutti e di rendere quanto più possibile nitida la fotografia scattata nel lontano giugno 1754 del paese. Le contrade, le famiglie, i beni descritti ed i mestieri esercitati porteranno il lettore indietro nel tempo, unico dominus intramontabile, arbitro imparziale ed incorruttibile di ogni vicenda umana.

– Chiara Di Miele –