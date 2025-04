Infrange gli obblighi a cui era sottoposto per atti persecutori nei confronti del padre e della sorella, viene così arrestato dai Carabinieri.

È quanto accaduto ad un 51enne di Agropoli per il quale era stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Salerno dal Tribunale di Vallo della Lucania, dopo che aveva rimosso il braccialetto elettronico che gli era stato applicato.

L’uomo era stato portato in carcere in un primo momento e successivamente era stata disposta per lui una misura cautelare differente.

Nonostante questo, però, ha continuato a creare scompiglio nella comunità infrangendo il provvedimento quindi oggi i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento della custodia cautelare e hanno accompagnato l’uomo in carcere a Vallo della Lucania.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura.

