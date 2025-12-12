Agropoli: furgone si schianta contro un escavatore. Feriti due giovani
Un incidente stradale si è registrato nella notte ad Agropoli.
In via Dante Alighieri un furgone con a bordo due giovani è andato a sbattere contro un escavatore fermo. Il tratto di strada era chiuso per lavori in corso quindi resta da chiarire la dinamica dello schianto.
E’ stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato i ragazzi al “San Luca” di Vallo della Lucania. Le condizioni di uno dei due sarebbero preoccupanti.
La rimozione del furgone è stata affidata al Soccorso Stradale Rega che ha anche ripulito il manto stradale.