Atena Lucana: il 14 dicembre “Canto di Natale”, lettura animata per bambini con Insieme Cooperativa Sociale
Ripartono oggi pomeriggio ad Atena Lucana Scalo, nel piazzale dell’Auditorium “Attilio Cirillo”, le “Botteghe di Natale” organizzate dalla Pro Loco Athena Nova in collaborazione con il Comune e con Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus.
L’appuntamento è in programma fino a domenica 14 dicembre, quando ci sarà anche un Pranzo di Natale per dare il via ufficialmente ai festeggiamenti in vista di uno dei momenti più attesi dell’anno.
Il 14 dicembre, a partire dalle 18.00, la Cooperativa Insieme, con Officina d’Arte e Laboratorio Urbano, presenta “Canto di Natale”, lettura animata e laboratorio creativo per bambini.
Un pomeriggio speciale insieme al burbero Scrooge tra musica e creatività per farsi trasportare nel cuore della celebre storia di Dickens. Un’esperienza unica e divertente per riscoprire insieme il valore della gentilezza e della condivisione.
La partecipazione all’evento è gratuita.