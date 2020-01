Agropoli: domani la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza

Domani, giovedì 16 gennaio, a partire dalle ore 10.00 ad Agropoli avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma, sede della locale Compagnia della Guardia di Finanza, in via Fiamme Gialle (già via Scarpa).

La nuova Caserma sarà intitolata al Finanziere mare Costabile Di Sessa, Croce di Guerra al Valor Militare.

E’ previsto l’intervento di Autorità politiche, civili, religiose e militari

L’evento sarà preceduto, nella prima serata di oggi, da un concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza presso il Cineteatro “E. De Filippo” di Agropoli.

