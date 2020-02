La Direzione regionale Agricoltura ha trasmesso una comunicazione dell’impegno al Ministero delle Politiche Agricole. La Regione Campania stanzia risorse integrative per 5 milioni di euro in cofinanziamento, nell’ambito di quelle previste per il Patto per la Campania, al fine di realizzare le aspettative di sviluppo e competitività delle imprese di settore.

Lo ha annunciato Franco Picarone, presidente della II Commissione permanente Bilancio e Finanza della Regione.

“Tanto si evince dalla nota del Presidente De Luca al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale On. Giuseppe Provenzano dopo la riprogrammazione del Patto definita il 27 dicembre scorso – spiega Picarone -. Soddisfatto personalmente per aver contribuito ad un risultato che concorre a sostenere investimenti e occupazione nel settore”.

– Chiara Di Miele –