Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. Il Presidente Strianese accoglie con soddisfazione l’allungamento della pista

Il Consiglio di Stato si è pronunciato positivamente sul necessario allungamento della pista dell’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, respingendo integralmente e definitivamente il ricorso presentato da alcuni cittadini in merito alla compatibilità ambientale del Master Plan dello scalo salernitano. Ora quindi i lavori possono finalmente procedere al completamento di un’opera strategica per tutto il territorio provinciale.

“È una notizia molto importante – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – innanzitutto perché conferma la validità delle procedure amministrative seguite finora dagli organi competenti. E ovviamente perché il completamento e l’avvio a regime dell’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi finalmente renderà questa infrastruttura il fulcro nodale dello sviluppo economico di tutto il territorio provinciale, con conseguente ricaduta occupazionale e promozione per tutti gli ambiti. Noi come Provincia faremo la nostra parte soprattutto per quanto riguarda i lavori della viabilità a servizio dell’Aeroporto, parlo soprattutto dell’intervento di collegamento Tangenziale di Salerno – Aeroporto Costa d’Amalfi – Capaccio, 1 lotto, finanziato con fondi della Regione Campania, quindi grazie al Presidente Vincenzo De Luca“.

I lavori sono a buon punto e si procede senza sosta, come potranno proseguire i lavori per l’allungamento della pista del Salerno Costa d’Amalfi.

“Il nostro territorio – conclude il Presidente Strianese – in questo momento drammatico, sia a livello sanitario che economico e sociale, può guardare più serenamente al proprio futuro perché ci sarà una forte ripresa di tutti i comparti. L’aeroporto sarà integrato nel sistema aeroportuale campano realizzato dalla Regione Campania e quindi sarà strategico non solo per la città di Salerno, per il territorio provinciale e regionale, ma per tutto il Sud. Saranno promosse e sostenute le attività turistiche e dell’accoglienza, le attività agroalimentari e artigianali, tutte le PMI di cui è ricco il nostro tessuto economico. Lavoro e sviluppo, quindi, per cui dobbiamo essere fiduciosi. Noi come Provincia ci siamo, vicini alle nostre comunità, alle donne e agli uomini con le loro esigenze concrete”.

– Chiara Di Miele –