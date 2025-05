E’ stata accolta da parte dell’Enac la proposta di aggiungere il Cilento nella denominazione dell’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi.

A rendorlo noto è Tullio Ferrante, sottosegretario al Ministero dei Trasporti che assieme ad Antonio Iannone si è fatto promotore dell’iniziativa.

Enac, ente gestore dello scalo aeroportuale, ha approvato infatti la delibera per modificare il nome dell’aeroporto di Salerno, intitolandolo non solo alla Costa d’Amalfi ma anche a quella del Cilento.

Secondo il sottosegretario “lo scalo, che già registra flussi in costante aumento, risulterà ancora più attrattivo e funzionale a tutto il territorio”.

Per le associazioni di promozioni turistiche il cambio di denominazione sembra essere un traguardo importante che, accanto alla costiera amalfitana, consentirà di valorizzare anche la costa cilentana e le aree interne fungendo da volano per lo sviluppo turistico, economico e sociale.

“Come Mit abbiamo investito con convinzione sul rafforzamento delle capacità logistiche dell’aeroporto e continueremo a lavorare affinché esprima in pieno tutte le sue potenzialità” chiosa Ferrante.

Il Presidente del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo ha espresso la sua soddisfazione per la decisione dell’Enac: “Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno del Sottosegretario Antonio Iannone e del Sottosegretario Tullio Ferrante che ringrazio per aver reso giustizia al nostro meraviglioso territorio che da oggi ha un’arma in più per la sua valorizzazione, ora tocca a noi continuare a lavorare per rendere la nostra offerta sempre più organizzata ed attrattiva. E’ un traguardo importante che consentirà di valorizzare la costa cilentana e le aree interne del Parco, ricche di bellezze naturalistiche, ambientali, culturali che caratterizzano i tanti bellissimi borghi e che hanno determinato i numerosi riconoscimenti da parte dell’UNESCO”.

“Con grande entusiasmo apprendiamo la disponibilità dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) di includere la dicitura ‘e del Cilento’ nel nome del nostro amato aeroporto di Salerno, ‘Costa d’Amalfi’ – affermano Filt Cgil Salerno e Fit Cisl -. È un momento storico e significativo non solo per la nostra città, ma per tutta la vasta area del Cilento, che finalmente avrà l’opportunità di ricevere la visibilità e il riconoscimento che merita. Aggiungere il nome ‘Cilento’, che evoca storie ricche e paesaggi incantevoli, al nome dell’aeroporto è un atto simbolico che promette di portare benefici tangibili, generando un sicuro ritorno economico che potrebbe rivelarsi determinante per le aziende locali di accoglienza e per tutte le attività collegate al turismo. Solo qualche settimana fa avevamo espresso la necessità di dare risalto alla Costa cilentana. Oggi, siamo entusiasti di vedere che la nostra proposta sia stata accolta e che si stia agendo in modo concreto. Il sicuro aumento della visibilità, non solo offrirà ai giovani lavoratori della Costa Cilentana, un’opportunità professionale ma contribuirà anche a costruire un legame più forte con la loro comunità, una comunità che diventa fucina di idee, creatività e intraprendenza. In conclusione, l’inclusione del nome ‘Cilento’ nell’aeroporto di Salerno non è solo una modifica nominale, ma è il simbolo di un futuro luminoso che vogliamo costruire insieme. Siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura con lo stesso spirito di entusiasmo e la determinazione ad assicurare che il nostro territorio possa prosperare, portando lavoro, opportunità e benessere a tutti”.