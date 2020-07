Accusa un malore mentre passeggia nel centro storico di Salerno. Perde la vita 55enne

Tragico epilogo ieri sera a Salerno.

Una donna è morta mentre camminava nel centro storico affollato di Via Masuccio Salernitano.

Secondo una prima ricostruzione, come riporta “La Città di Salerno”, la 55enne avrebbe accusato un malore mentre si trovava nel vicolo affollato e stava per incominciare a mangiare. Inizialmente si è temuto che non si trattasse di morte naturale ma di altra natura.

Immediato l’intervento dei sanitari che hanno potuto constatare solo il decesso della sfortunata donna.

Sul posto anche due pattuglie della Polizia di Stato per ricostruire l’accaduto.

La donna era molto conosciuta e stimata nel centro storico salernitano.

– Claudia Monaco –