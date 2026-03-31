Abusi edilizi a Camerota. Scatta l’ordine di demolizione da parte del Parco Nazionale
Nei giorni scorsi il Nucleo Carabinieri Parco di San Giovanni a Piro hanno scoperto abusi edilizi in località Pitaffio a Camerota.
Le opere abusive consistono nella realizzazione di un manufatto in assenza del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in un’area ricadente in zona C2 della perimetrazione definitiva del Parco.
Il Direttore dell’Ente Parco ha ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.