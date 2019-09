“Abbonamenti gratuiti ma studenti stipati come sardine sui bus campani”. La denuncia del M5S

“In Campania gli studenti hanno diritto ad abbonamenti gratuiti per i trasporti regionali, peccato che per molti di essi è un tagliando che serve a poco, mancando quasi del tutto il servizio trasporti. Ne sono una riprova le immagini di file interminabili di giovani al terminal degli autobus all’Università di Fisciano. Ragazzi coinvolti ogni giorno in autentiche resse, per poi viaggiare stipati come sardine, tra disagi e rischi per la propria incolumità”.

E’ quanto denunciano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e Luigi Cirillo.

Uno scenario, secondo i due consiglieri, “che si ripresenta già da alcuni anni, al cospetto del quale non è stata adottata alcuna iniziativa dalla Regione Campania per potenziare il servizio”.

“L’offerta del servizio di autobus da e per Fisciano continua a rimanere invariata nonostante un incremento significativo della domanda – denunciano ancora – Come Movimento 5 Stelle questa mattina abbiamo inviato una richiesta di audizione al Presidente della IV Commissione trasporti e al Presidente della VI Commissione per portare la vicenda all’attenzione del Presidente De Luca e della giunta e proporre provvedimenti da mettere in campo per rafforzare e incrementare un trasporto pubblico adeguato alla domanda”.

