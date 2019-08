Abbandono di rifiuti a Sala Consilina. Il Comune bonifica l’area di Santa Maria degli Ulivi

Lo sversamento e l’abbandono illecito di rifiuti costituiscono una delle problematiche da tempo maggiormente sentite nel territorio del Vallo di Diano. Diverse a questo proposito sono le iniziative messe in campo da Comuni, associazioni e volontari per tentare di arginare il fenomeno, ripulire le zone che spesso vengono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto e lanciare alla comunità un messaggio di sensibilizzazione e di rispetto per l’ambiente che ci circonda.

Questa mattina il Comune di Sala Consilina, infatti, ha provveduto alla bonifica di località Santa Maria degli Ulivi, una zona che purtroppo di frequente è utilizzata da incivili per abbandonare indisturbati i propri rifiuti.

Alle operazioni di pulizia dell’area erano presenti il consigliere comunale con delega all’Ambiente Nicola Colucci, il coordinatore delle attività di bonifica Giuseppe Allocca, le cooperative Esus, Orsa minore, diversi volontari. Per ripulire è stata utilizzata una pala meccanica fornita dall’impresa Detta.

Variegato il materiale ritrovato e le tipologie di rifiuti sversate in una delle zone di Sala Consilina più caratteristiche dal punto di vista naturalistico, considerata oltretutto la presenza di numerosi uliveti. Sono stati raccolti vecchi pneumatici, televisori e materiali riciclabili come plastica, vetro e stracci.

– Chiara Di Miele –