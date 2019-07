Abbandona rifiuti in un bosco a Sant’Arsenio, ma viene colto in flagrante e multato dalla Municipale

Credeva di restare impunito un cittadino incivile che da tempo aveva l’abitudine di abbandonare rifiuti in un bosco in località San Vito a Sant’Arsenio.

Il “furbetto”, non tenendo per nulla in considerazione le regole sullo smaltimento e in totale disprezzo per l’ambiente circostante, ha gettato rifiuti di vario genere in un terreno.

Purtroppo per lui, però, è stato colto in flagrante dagli agenti della Polizia Municipale che lo hanno sanzionato e obbligato non soltanto a ripulire la zona interessata dall’abbandono ma anche a differenziare la spazzatura che poco prima aveva gettato a terra.

Gli agenti della Municipale di Sant’Arsenio hanno intensificato i controlli relativi al fenomeno dell’abbandono di rifiuti e sulla raccolta differenziata che viene pratica sul territorio comunale.

– Chiara Di Miele –