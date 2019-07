“Prima di partire per le meritate vacanze, dona!”. Questo l’appello che Fidas Basilicata rivolge ai donatori attraverso una campagna sui social media che ogni anno puntualmente non fanno mai mancare il loro apporto ai Centri Trasfusionali anche in momenti critici come possono essere i mesi di luglio e agosto.

“Una campagna di promozione estiva e di appuntamenti delle diverse sezioni su tutto il territorio regionale – spiegano – per mantenere stretto il rapporto tra i volontari e l’attività associativa. L’esperienza degli anni passati dimostra che questo periodo dell’anno è molto delicato, sia per le richieste straordinarie degli ospedali, sia per il calo fisiologico delle raccolte dovute al caldo”.

“Per questo non bisogna mai abbassare la guardia e cercare di mantenere un ottimo livello di autosufficienza – afferma Pancrazio Toscano, Presidente Fidas Basilicata – Ringrazio ancora una volta tutti i donatori e i volontari della Basilicata per il sostegno nella raccolta. Donare non è solo un gesto civico, ma un segno di responsabilità nei confronti del prossimo”.

È possibile donare nelle sezioni Fidas nelle giornate programmate e tutti gli altri giorni dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 nei centri trasfusionali della regione.

– Claudia Monaco –