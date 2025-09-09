A Teggiano il 13 settembre uno screening gratuito per la tiroide. Al via le prenotazioni
Uno screening gratuito per la tiroide a Teggiano.
L’importante giornata di prevenzione si terrà sabato 13 settembre presso il PSAUT di via Saliconi dalle 8,30.
E’ possibile prenotarsi domani, mercoledì 10, e giovedì 11 settembre, dalle 10 alle 12,30 chiamando al numero 0975/587808 fornendo la propria mail (o quella del medico curante) e il codice fiscale.
L’invito è rivolto esclusivamente alle persone di Teggiano, non affette da patologie tiroidee. I posti disponibili sono 80, rivolti ai maggiorenni.
Il giorno dello screening si raccomanda di portare la tessera sanitaria e presentarsi con un abbigliamento adeguato all’ecografia tiroidea.
L’esame prevede prelievo del sangue ed ecografia.