Ruoti: uomo cade in una buca mentre lavora in un cantiere e rimane intrappolato nel fango. Salvato dai Vigili del Fuoco
Tragedia sfiorata ieri a Ruoti, in contrada Croce, dove un uomo è rimasto intrappolato nel fango mentre lavorava in un cantiere di scavo.
Lo sventurato, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto accidentalmente in una buca profonda circa tre metri, rimanendo bloccato nel terreno reso vischioso dalle piogge recenti.
Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra del Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF). I soccorritori sono riusciti a liberare l’uomo e a riportarlo in superficie in sicurezza.
Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale del 118.
L’uomo, fortunatamente, è rimasto solo lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.