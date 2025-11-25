Novità a Sant’Arsenio per la raccolta differenziata.

Questa mattina si è svolta una conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio riorganizzato di raccolta rifiuti, attivo sul territorio comunale già dal mese di settembre.

L’incontro, svoltosi presso l’Aula Consiliare del Comune di Sant’Arsenio, ha visto la presentazione delle novità introdotte dal nuovo sistema di raccolta, con particolare attenzione alla compostiera domestica e alle nuove modalità di conferimento dei rifiuti, studiate per rendere il servizio più efficiente e sostenibile. Al centro, come sempre, l’importanza e la promozione di comportamenti rispettosi dell’ambiente.

Presenti, tra gli altri, il Sindaco Donato Pica, il consigliere comunale delegato all’Ambiente Maurizio Ippolito e Isolina Coiro, rappresentante dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Arsenio.

“Continua questa collaborazione per altri 3 anni, nel segno della continuità – ha detto Pica – è importante la collaborazione tra cittadini e il rispetto delle regole. Occorre soprattutto evitare di disperdere rifiuti in maniera indiscriminata”.

“Ci saranno miglioramenti come lo spazzolamento delle strade – ha aggiunto il consigliere Ippolito – e sacchi con codici a barre. Crediamo molto nel rispetto dell’ambiente e anche per questo ci sarà una progettazione con le scuole. Saranno consegnati anche contenitori di oli esausti e per il compostaggio, mentre nelle zone periferiche stiamo rafforzando la presenza di adeguati contenitori, anche posacenere. Alla base ci sarà tolleranza zero per chi non rispetta le regole”.

“Verranno apportate modifiche che riguardano l’introduzione di cassoni interrati su punti strategici del territorio – ha spiegato Isolina Coiro – sarà sperimentale all’inizio e in ausilio del servizio porta a porta. Interventi poi previsti sul centro di raccolta con la registrazione degli utenti e la possibilità di aggiungere qualche giorno di apertura. Saranno consegnate su richiesta le compostiere, con una scontistica sulla TARI”.

Presente, inoltre, il Comandante della Polizia Municipale Andrea Santoro, a testimonianza dell’attenzione a evitare comportamenti poco corretti dalla cittadinanza.