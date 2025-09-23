A Sant’Arsenio istituito il divieto temporaneo di transito nei pressi della Scuola Media
L’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio, per motivi di sicurezza e a tutela degli studenti, ha istituito il divieto temporaneo di transito veicolare in via Mele, nei pressi dell’ingresso della Scuola Secondaria di Primo Grado “M.R. Gorga Pica” , durante gli orari di entrata e uscita degli alunni.
Questa decisione, adottata di concerto con il Comando della Polizia Municipale, nasce dall’esigenza di garantire maggiore sicurezza ai ragazzi, considerato il traffico intenso e gli spazi ristretti in quell’area, soprattutto nelle fasce orarie scolastiche.
Il divieto sarà attivo solo nei momenti di entrata e uscita da scuola, in corrispondenza dell’orario scolastico: 8:00 – 8:30; 13:00 – 13:30.
“Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini per rendere più sicura la zona scolastica e proteggere i nostri studenti” fanno sapere dal Comune.